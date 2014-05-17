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Пьяный водитель на Mark X Zio врезался в алкомаркет во Владивостоке

Пьяный водитель на Mark X Zio врезался в алкомаркет во Владивостоке

Рано утром в субботу во Владивостоке на Калининской базе произошло «пьяное» ДТП. Мужчина в алкогольном опьянении сел за руль Mark X Zio, принадлежащего его жене, и поехал в магазин. Поездка закончилась тем, что водитель не успел вовремя остановиться и врезался в алкомаркет, который был закрыт. Mark X Zio сильно пострадалразбит бампер и помят капот, пьяницу оформили инспекторы ГИБДД.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl, накануне этого горе-водителя уже лишили прав за всю ту же пьяную езду, поэтому поедет он с места ДТП в суд, где его приговорят к административному аресту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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