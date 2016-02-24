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Молодой человек выбросился из окна в Большом Камне в присутствии друзей

Молодой человек выбросился из окна в Большом Камне в присутствии друзей

Молодой человек вышел в окно в  Большом Камне, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control. Около 18.00 по адресу Блюхера, 17, Александр Т. по непонятным причинам вышел в окно в присутствии большого количества людей. В результате падения парень получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что перед этим он употреблял алкоголь. Знакомые утверждают, что он принимал запрещенные препараты (наркотики). По факту произошедшего проводится доследственная проверка, опрашиваются свидетели. Устанавливаются причины произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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