«Вести: Приморье. События недели»: Самое интересное — в итоговой программе.

- Нож для резки бумаги как способ устрашения. На оператора ГТРК «Владивосток» Максима Каленника напал неизвестный. Полиция начала проверку по факту происшествия.

- Сотый авиарейс в Преображение как символ развития транспортной доступности. Добираться до глубинки стало проще по воздуху. Что еще сделано за последние годы?

- Эксперты военно-следственного управления по Тихоокеанскому флоту навестили юных нахимовцев. С собой пригнали даже передвижную лабораторию. Как молодежь учили улики собирать?

- И легендарная «Утиная охота» по Александру Вампилову. Новая постановка Сергея Руденка в театре Тихоокеанского флота. Режиссер определил спектакль как «Несколько воспоминаний из жизни тридцатилетнего подростка».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]