Технику для строительства дороги Владивосток-Находка-порт Восточный помогут приобрести китайские инвесторы
Китайская компания «Инша» намерена инвестировать в приобретение техники для строительства дороги Владивосток-Находка-порт Восточный. Об этом шла речь на встрече представителей компании с руководством АО «Примавтодор», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на www.primorsky.ru.
По словам генерального директора Примавтодора Дмитрия Горлова, в этом году у предприятия большая потребность в новой технике.
«Примавтодор начинает строительство трех мостов на новой трассе Владивосток-порт Восточный, а также участка дороги к поселку Шкотово, поэтому нам необходимо иметь большое количество строительной и дорожной техники. Кроме того, предприятие ведет работы по ремонту и содержанию более семи тысяч километров дорог в Приморском крае», – сообщил Дмитрий Горлов.
Отметим, на всем протяжении автодороги из Владивостока до порта Восточный планируется построить 120 искусственных сооружений – это 45 мостов, 64 путепровода, 9 эстакад, 2 тоннеля, а также 14 транспортных развязок.
Как отметили представители китайской компании, они предлагают большой ассортимент бульдозеров, самосвалов, а также дробильно-сортировочных комплексов. Кроме того, новая техника серьезно поможет в строительстве участка международного транспортного коридора «Приморье-1», важного для сотрудничества Китая и Приморского края.
Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-Порт Восточный-Находка.
По мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, реализация проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» принесет большой экономический эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая. Два МТК формируют кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций КНР к портам юга Приморья, поэтому вызывают большой интерес у китайских коллег. Поскольку проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, Приморье готово заключить с партнером концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Данная финансовая модель была одобрена Правительством РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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