Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:33
  0

В Приморье реконструируют 290 км дорог противопожарного назначения

В Приморье реконструируют 290 км дорог противопожарного назначения

Фото: yar.aif.ru

В Приморье в этом году при подготовке к пожароопасному периоду реконструируют 290 километров дорог противопожарного назначения, а также создадут почти 640 километров специальных минерализованных полос. Такие цифры озвучены на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Евгения Вишнякова, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.


Директор департамента лесного хозяйства Владимир Иванов доложил, что в этом году запланировано проведение комплекса противопожарных мероприятий.

«Будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километра минерализованных полос», – пояснил он.

Владимир Иванов добавил, что эти мероприятия выполнят арендаторы лесных участков и сотрудники «Приморской авиабазы».

Заместитель главы региона обратил внимание на неблагоприятный прогноз синоптиков по пожароопасному периоду в регионе в этом году.

«В отдельных районах из-за невысокого снежного покрова планируется быстрое высыхание почвы, что приведёт к повышению риска возникновения палов», – отметил Евгений Вишняков, поручив главам муниципалитетов до 10 марта разработать планы по действиям в пожароопасный период.

Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо минимизировать переход лесного пожара на населённые пункты. Для этого необходимо навести порядок в приграничных с лесами территориях. Главам также поручено определить места забора воды для пожарной техники и обеспечить подъезды к ним.

Отметим, для обнаружения лесных пожаров в Приморье используются информационные системы дистанционного мониторинга лесных пожаров. Данные программы позволяют обнаружить пожар в самом его начале, указывают его точное нахождение и даже моделируют его распространение.

Также за счёт краевого бюджета в 2016 году для охраны лесов региона закуплено три специальных автомобиля и различного противопожарного оборудования на сумму более шести миллионов рублей. В этом году департамент планирует приобрести трактор, четыре квадроцикла на сумму пять миллионов рублей.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря