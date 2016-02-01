В Приморье реконструируют 290 км дорог противопожарного назначения
В Приморье в этом году при подготовке к пожароопасному периоду реконструируют 290 километров дорог противопожарного назначения, а также создадут почти 640 километров специальных минерализованных полос. Такие цифры озвучены на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Евгения Вишнякова, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
Директор департамента лесного хозяйства Владимир Иванов доложил, что в этом году запланировано проведение комплекса противопожарных мероприятий.
«Будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километра минерализованных полос», – пояснил он.
Владимир Иванов добавил, что эти мероприятия выполнят арендаторы лесных участков и сотрудники «Приморской авиабазы».
Заместитель главы региона обратил внимание на неблагоприятный прогноз синоптиков по пожароопасному периоду в регионе в этом году.
«В отдельных районах из-за невысокого снежного покрова планируется быстрое высыхание почвы, что приведёт к повышению риска возникновения палов», – отметил Евгений Вишняков, поручив главам муниципалитетов до 10 марта разработать планы по действиям в пожароопасный период.
Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо минимизировать переход лесного пожара на населённые пункты. Для этого необходимо навести порядок в приграничных с лесами территориях. Главам также поручено определить места забора воды для пожарной техники и обеспечить подъезды к ним.
Отметим, для обнаружения лесных пожаров в Приморье используются информационные системы дистанционного мониторинга лесных пожаров. Данные программы позволяют обнаружить пожар в самом его начале, указывают его точное нахождение и даже моделируют его распространение.
Также за счёт краевого бюджета в 2016 году для охраны лесов региона закуплено три специальных автомобиля и различного противопожарного оборудования на сумму более шести миллионов рублей. В этом году департамент планирует приобрести трактор, четыре квадроцикла на сумму пять миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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