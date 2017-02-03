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Анонс на 26 февраля

26 февраля вол Владивостоке продолжается празднование Масленицы. Городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт» пройдёт в амфитеатре набережной Спортивной гавани в 13.00. Также в этот день в 14.00 на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103) начнётся концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы. Вход на все мероприятия свободный.

26 февраля во Владивостоке в 10.00 в школе №83 (ул. Анны Щетининой, 34) пройдет первенство города по настольному теннису среди школьников муниципальных общеобразовательных учреждений. Участие в соревнованиях примут девушки и юноши 2002 года рождения.

26 февраля г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Чемпионат г. Владивостока и первенство г. Владивостока по спортивной аэробике. 

26 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток - ВК «Олимп» Новосибирская область. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд.

26 февраля г. Артем, бассейн ФОК (ул. Севастопольская, 36). Открытый чемпионат Приморского края по подводному спорту «подводная охота/в бассейне». Открытие в 10.00.

26 февраля — Всемирный день неторопливости.

26 февраля — Прощеное воскресенье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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