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Сегодня, 16:23
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Тренер ХК "Адмирал" запустил в арбитра бутылкой с водой(фото)

Тренер ХК

Фото: скриншот khl.ru

Главный тренер хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) Александр Андриевский был удален со скамейки запасных в ходе второго матча 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

24 февраля в Омске владивостокская команда проиграла местному "Авангарду" - 3:6 и уступает в серии-0:2.

Один из ключевых моментов игры произошел на 31-ой минуте матча.

При игре в большинстве нападающий хозяев Лемтюгов атаковал форварда ХК "Адмирал" Саболича. Последний получил травму,однако судья не остановил встречу и "Авангард" сравнял счет - 3:3. Скамейка «Адмирала», посчитавшая, что форвард «ястребов» должен получить наказание за грубость, взбунтовалась, предъявив арбитрам претензии, а главный тренер Андриевский швырнул в сторону судей бутылку с водой, за что был удален до конца встречи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Сергей / Сегодня, 17:02
    № 2  
     

    Правильно сделал . Надо на судью подать заявку о некомпетентности.

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  • джон / Сегодня, 16:41
    № 1  
     

    Судья действительно гавнюк

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