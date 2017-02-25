Тренер ХК "Адмирал" запустил в арбитра бутылкой с водой(фото)

Главный тренер хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) Александр Андриевский был удален со скамейки запасных в ходе второго матча 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

24 февраля в Омске владивостокская команда проиграла местному "Авангарду" - 3:6 и уступает в серии-0:2.

Один из ключевых моментов игры произошел на 31-ой минуте матча.

При игре в большинстве нападающий хозяев Лемтюгов атаковал форварда ХК "Адмирал" Саболича. Последний получил травму,однако судья не остановил встречу и "Авангард" сравнял счет - 3:3. Скамейка «Адмирала», посчитавшая, что форвард «ястребов» должен получить наказание за грубость, взбунтовалась, предъявив арбитрам претензии, а главный тренер Андриевский швырнул в сторону судей бутылку с водой, за что был удален до конца встречи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]