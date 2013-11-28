Театр Тихоокеанского флота приглашает на «Утиную охоту». Это одна из лучших пьес Александра Вампилова, чей юбилей, 80 лет, отмечает в этом году вся театральная общественность России. Его драматургия — прекрасная возможность для артистов сыграть роли сверстников и современников. А для зрителя — найти в сценическом действии параллели со своей жизнью.

За месяц репетиций Сергей Лисинчук научился обращаться с карабином. Во флотском театре у него немало ролей с оружием. Но здесь герой сугубо штатский. Инженер Виктор Зилов мечтает отправиться на утиную охоту и ждет не дождется отпуска в сентябре. Фильм с Олегом Далем и спектакль МХАТ с Хабенским Сергея нисколько не смущают. Пьеса Вампилова для артиста — шанс показать все свое мастерство. Хотя ничего экстраординарного на сцене не происходит.

Сергей Лисинчук, артист Театра Тихоокеанского флота: «Но как эти все события сплелись в одну цепочку, чтобы человек дошел до такого последнего выплеска, что с ним финале произошло. И как он преодолел этот кризис».

Вечеринки в кафе, новоселье в только что полученной квартире, прежняя любовница и новая молоденькая знакомая. Жизнь у Виктора Зилова нескучная. Изредка лишь нестыковки на работе и проблемы с начальством. А дома — письмо от старого отца, который все просит приехать и грозится умереть, да усталая жена с упреками о прошедшей любви.

Елена Удатова, актриса Театра Тихоокеанского флота: «Я старалась, чтобы этот персонаж был максимально законченный и не было такой линии, что «я такая Аленушка, сижу на камушке, страдаю, а он у меня такой плохой». У нее тоже есть какие-то качества, которые привели к тому, что в их семье создалась такая ситуация».

Режиссер Сергей Руденок определил свой спектакль как «Несколько воспоминаний из жизни тридцатилетнего подростка». Человек, который боится взрослеть, принимать решения и нести ответственность — герой и нашего времени тоже. Пьеса Вампилова идет уже полвека и задает больше вопросов, чем ответов.

Сергей Руденок, режиссер-постановщик спектакля: «У Вампилова вообще всегда открытые финалы. Здесь — тем более. Но здесь у нас в нашем спектакле ответ будет. Внимательный зритель его увидит».

Кто-то увидит себя со стороны, кто-то задумается. Чем закончится кризис среднего возраста для героя «Утиной охоты», театр ТОФ покажет в первой премьере наступившего года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]