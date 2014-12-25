Владивостокские должники обвинили своих кредиторов в разбое
В дежурную часть отдела полиции №5 (Советский район) УМВД России по г. Владивостоку обратились двое граждан с заявлением о преступлении. Мужчины в возрасте 18 и 21 года сообщили, что на улице Русская на них напали трое граждан ближнего зарубежья, причинив им телесные повреждения, и похитили денежные средства, мобильные телефоны и документы.
По подозрению в нападении полицейские доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств троих мужчин 1991 и 1989 годов рождения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.
В результате проведенной проверки по заявлению факт причинения телесных повреждений и хищения имущества потерпевших не нашел своего подтверждения. Установлено, что ложное сообщение заявители сделали намеренно: один из них имел денежный долг перед мужчинами, которых обвинили в разбойном нападении. По месту жительства одного из заявителей полицейские обнаружили якобы похищенное имущество.
В настоящее время следователем отдела полиции в отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложный донос). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.02.2016 Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в нападении на жительницу Владивостока
-
20.09.2016 Во Владивостоке задержали ограбившего цветочный магазин молодого человека
-
28.12.2014 В Приморском крае задержаны подозреваемые в разбойном нападении на пенсионерку
-
28.08.2015 В Артеме задержаны подозреваемые в разбойном нападении на пенсионерку
-
21.12.2016 Жители Владивостока задержаны по подозрению в нападении на гражданина КНР
-
25.12.2014 Полицейские задержали жителей Владивостока, подозреваемых в разбойном нападении
Добавить комментарий