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Владивостокские должники обвинили своих кредиторов в разбое

Владивостокские должники обвинили своих кредиторов в разбое

Фото: Фактрум

В дежурную часть отдела полиции №5 (Советский район) УМВД России по г. Владивостоку обратились двое граждан с заявлением о преступлении. Мужчины в возрасте 18 и 21 года сообщили, что на улице Русская на них напали трое граждан ближнего зарубежья, причинив им телесные повреждения, и похитили денежные средства,  мобильные телефоны и документы.

По подозрению в нападении полицейские  доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств троих мужчин 1991 и 1989 годов рождения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате проведенной проверки по заявлению факт причинения телесных повреждений и  хищения имущества потерпевших не нашел своего подтверждения.  Установлено, что ложное сообщение заявители сделали намеренно: один  из них имел денежный долг перед мужчинами, которых обвинили в разбойном нападении.  По месту жительства одного из заявителей полицейские обнаружили якобы похищенное имущество.

В настоящее время следователем  отдела полиции в отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложный донос). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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