В полумарафоне Vladivostok Ice Run приняли участие представители восьми стран

Спортсмены из России, Австралии, Украины, Великобритании, Китая, Республики Корея, Японии и США приняли 25 февраля участие в соревнованиях Vladivostok Ice Run. Они проходили на льду бухты Новик острова Русский во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"В полумарафоне приняли участие более 600 участников из России, Австралии, Украины, Великобритании, Китая, Республики Кореи, Японии и США. Бегуны из России приехали из 38 городов страны", - сообщили в оргкомитете соревнований. Каждый из взрослых участников выбрал одну из трех дистанций длиной 5, 10 и 21,1 км. Самые юные участники в возрасте от 6 до 15 лет смогли пробежать специальную дистанцию в 500 метров. На каждой из дистанций определялись победители среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях.

"Среди победителей самой престижной дистанции в 21,1 км в разных возрастных категориях оказались бегуны из Приморья, Хабаровского края и даже Китая. Наилучшее время показал Евгений Бушков из Владивостока, пробежав полумарафон за 1 час и 13 минут. Всего на 2 минуты от него отстали два Александа - Смирнов и Семенкин из Хабаровска. Они финишировали с разницей в 16 секунд и заняли соответственно 2 и 3 места", - добавили в оргкомитете.

Ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run проходит в столице Приморья во второй раз. В 2016 году в нем приняли участие бегуны из 15 регионов России, а также спортсмены из Нидерландов, США, Китая, Японии и Республики Корея. Это единственный зимний забег в стране, который проводится на льду морской акватории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]