«Приморочка» в первом матче 12 тура нанесла поражение куйбышевскому «Олимпу» со счетом 3:0.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВК "Приморочка", после первого технического перерыва хозяйки были номинальными лидерами, но ко второму – уже «Олимп» выигрывал с разницей в 5 очков. Камбэк «Приморочки» долго ждать себя не заставил, рывком «9:1» приморская команда вышла вперед – 20:17. Равная возможность выйти на сет-бол первыми была у обеих команд после того, как Дурманова подала эйс и сравняла счет – 23:23. Бондарева атакой с края вывела вперед «Приморочку», а в следующем розыгрыше она же вытащила тяжелейший мяч из аута, а Чеснокова на блоке поставила точку в партии – 25:23.

Вторая партия оказалась разгромной. «Олимп» редкими атаками Школьниковой набирал очки, а «Приморочка» все же доминировала во всех компонентах, особенно результативно играя первым темпом. Чеснокова атакой по линии отправила хозяек на сет-бол при двузначном преимуществе, а решающее очко на счету Гильмановой – 25:15.

В третьей партии команды шли очко в очко на протяжении всей дистанции, одинаково ошибаясь в атаке и на приеме. И даже когда «Приморочка» вышла на матч-бол при счете 24:21, «Олимпу» рывком удалось сравнять разницу в счете. Но концовка осталась за нами. Бондарева в затяжном розыгрыше пробила по линии, а Гречаная, находящаяся сейчас по другую сторону сетки, атаковала в аут – 27:25.

Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) - «Олимп» (Новосибирская область) 3:0 (25:23, 25:15, 27:25)

26 февраля в «Олимпийце» команды проведут повторную встречу, начало в 17.00.

Александр Стаценко, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Мы ожидали, что будет нелегкая игра. «Олимп» - своеобразная команда, которая всегда может преподнести сюрприз, и недаром он у всех лидеров позабирал партии. Мы готовились к этому, но не получился прием, поэтому проблемы были. Когда игра шла, мы переигрывали соперника, но в приеме проиграли сильно. Завтра, если будем показывать свой волейбол, будем принимать, будет все нормально, естественно, и соперник будет цепляться за каждое очко, за каждую партию, и нас и завтра ждет интересная игра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]