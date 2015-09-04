Во Владивостоке водитель такси и его пассажир устроили уличный спарринг
Во дворе одного из домов во Владивостоке разыгрались настоящие бои по уличному самбо. Двое мужчин - водитель такси и его пассажир вступили в спарринг прямо напротив дома на глазах у изумленных жильцов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv. По накалу страстей, которые кипели на асфальте, можно сделать вывод, что тот кто снизу не заплатил за поездку тому кто сверху, за что собственно и поплатился. Но в развязке этого боя к его участникам подошел третий персонаж, который и пролил свет на происходящее. Как оказалось, должником в этой истории является сам водитель такси.
Чем закончился этот конфликт так и не известно, поскольку автор записи остановил съемку.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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