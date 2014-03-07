Труп девушки обнаружил автомобилист на дороге в Спасске-Дальнем
В Спасске-Дальнем на улице Борисова, на проезжей части лежит бездыханное тело девушки, вся голова в крови, - сообщает очевидец.
По всей видимости, ее сбил автомобиль, водитель которой скрылся, оставив девушку умирать.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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