Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:16
  0

Прощание с Масленицей пройдет во Владивостоке

Прощание с Масленицей пройдет во Владивостоке

Фото: GorodKovrov.Ru

Городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт» пройдёт в амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля в 13 часов. Горожан ждёт театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». С широкой Масленицей жителей и гостей города поздравят вокальный ансамбль «Россияночка», народный хор «Русская песня», хор «Улыбка» и другие артисты.

Также в этот день в 14 часов на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103) начнётся концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы.

На праздник приглашают всех желающих.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря