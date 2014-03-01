Прощание с Масленицей пройдет во Владивостоке
Городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт» пройдёт в амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля в 13 часов. Горожан ждёт театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». С широкой Масленицей жителей и гостей города поздравят вокальный ансамбль «Россияночка», народный хор «Русская песня», хор «Улыбка» и другие артисты.
Также в этот день в 14 часов на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103) начнётся концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы.
На праздник приглашают всех желающих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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