Попытки построить незаконные объекты в Приморье будут жестко пресекаться

Власти будут сносить самострои, такой прецедент уже создан: демонтаж самовольной постройки у дома Элеоноры Прей в историческом центре Владивостока начался на этой неделе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

20 февраля в Приморье начался снос самостроя, возведенного в нарушение двух федеральных законов возле объекта культурного наследия постройки конца XIX века – Усадьбы Смитов или дома Элеоноры Прей. В ситуацию вмешался глава региона, губернатор выступил инициатором смены исполнителя судебного решения, чтобы снести незаконную постройку в кратчайшие сроки. Это прецедент для Приморья, средства на демонтаж выделены из краевого бюджета.

И такая практика будет продолжаться.

«Мы создали прецедент, ведь два года назад я пообещал приморцам, что мы отстоим историческое здание, в котором жила Элеонора Прей, и добьемся того, что самострой будет снесен. Возле объектов культурного наследия существует охранная зона, на территории которой запрещено новое капитальное строительство. Тем не менее, застройщик, подчеркиваю, незаконно возвел рядом с памятником семиэтажное здание. Кроме того, он всячески препятствовал процессу, пытался оспорить и обжаловать каждое наше решение. Но правда на нашей стороне, мы выиграли все суды, вплоть до Верховного, деньги на снос самостроя выделены из краевого бюджета, они будут взысканы с застройщика в судебном порядке», – заявил Владимир Миклушевский.

Глава Приморья подчеркнул, это сигнал всем остальным застройщикам края о необходимости соблюдения закона.

«Любая незаконная стройка будет пресечена, особенно это касается точечной застройки. Вы знаете, это моя твердая позиция, город нужно развивать вдоль Уссурийского залива, а не превращать исторический центр Владивостока в каменные джунгли», – акцентировал губернатор края.

Отметим, ООО «Технопарк», получил разрешение в администрации города на реконструкцию двухэтажного гаража, в процессе строительства застройщик самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие исходно-разрешительной документации. Кроме того, в процессе строительства застройщик снес одну из построек ансамбля почтового ведомства «Усадьба Смитов. Здесь с 1894 по 1930 годы жила Элеонора Прей», хотя все строения, расположенные в Почтовом переулке, 5, подлежат государственной охране.

Средства на снос самостроя были выделены из краевого бюджета, по иску инспекции регионального строительного надзора был изменен исполнитель судебного решения.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]