В селе Боец Кузнецов брандмейстеры потушили деревянный дом на улице Железнодорожной

Днём 25 февраля в 15.06 на пульт пожарной охраны Партизанского муниципального района поступило сообщение о пожаре. По словам очевидца происшествия на улице Железнодорожной горел деревянный дом.

Прибыв по указанному адресу (в 15.20), огнеборцы приступили к тушению. Пожарные столкнулись с открытым горением помещения и обрушением кровли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 15.19 - возгорание было локализовано, а в 19.25 - полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 54 кв. м. При тушении пожара было задействовано 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливают специалисты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]