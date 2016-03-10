Приморцев призывают оформить права на используемые приусадебные и дачные участки

Специалисты краевого департамента земельных и имущественных отношений призывают приморцев оформить права собственности на участки, которые давно находятся в их пользовании. Сознательность граждан будет способствовать успешной реализации закона о дальневосточном гектаре.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, многие жители Приморья, как и страны в целом, десятки лет пользуются приусадебными и дачными участками, не оформив при этом землю в собственность. Такая бездеятельность может привести к спорным ситуациям.

«В настоящее время идет активная реализация закона о дальневосточном гектаре, когда выбрать участок можно самостоятельно с помощью информационной системы “На Дальний Восток”. Земля, права на которую права не оформлены, отображается на портале как доступная для выдачи. То есть фактически на те участки, которые жители края уже много лет используют под огороды, например, теперь могут претендовать все россияне», – подчеркнули в департаменте.

Граждан призывают как можно быстрее оформить права собственности на используемые участки. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, такие услуги предоставляют профильные коммерческие компании. Инженер приедет, сделает межевание и выдаст кадастровый паспорт, где будут четко очерчены границы используемого участка.

С этим документом гражданин должен обратиться в МФЦ и подать заявление на регистрацию прав на земельный участок. Когда права зарегистрируют, владельцу дадут выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. После постановки земли на кадастровый учет и регистрации прав участок автоматически отображается в ФИС «На Дальний Восток».

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. Теперь каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

По поручению губернатора края Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача – сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», – заявил глава региона.

Обратиться за консультацией к специалистам центра все желающие могут ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.

К настоящему времени гектар в Приморье уже получили более 900 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]