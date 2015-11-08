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В Приморье охранник магазина украл кошелек покупателя

В Приморье охранник магазина украл кошелек покупателя

Фото: Кубанские Новости

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление  47-летнего местного жителя о краже кошелька с документами и денежными средствами на сумму более 70 тысяч рублей в одном из магазинов города на улице Чичерина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, потерпевший пояснил, что, сделав покупки в супермаркете, забыл на стойке кошелек. Вернувшись через некоторое время, кошелька не обнаружил.

Полицейскими установлено, что 54-летний местный житель, работающий в магазине охранником, договорившись с двумя кассирами, похитил переданный ему кошелек, забытый покупателем. Злоумышленники разделили  между собой похищенные денежные средства.

В отделе полиции подозреваемые признались в преступлении и раскаялись в содеянном.

Похищенные документы были изъяты и возвращены владельцу.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).   Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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