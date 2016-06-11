Во Владивостоке универсал врезался в алкомаркет

Водитель автомобиля "Тойота Марк Х" въехал в алкомаркет на улице Калинина во Владивостоке. Рулевой универсала был в сильном алкогольном опьянении. Так что ближайшие два года он будет ходить в алкомаркет уже пешком.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]