Во Владивостоке универсал врезался в алкомаркет
Водитель автомобиля "Тойота Марк Х" въехал в алкомаркет на улице Калинина во Владивостоке. Рулевой универсала был в сильном алкогольном опьянении. Так что ближайшие два года он будет ходить в алкомаркет уже пешком.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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