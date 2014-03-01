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Во Владивостоке байкеры "порвали" зиму

Во Владивостоке байкеры

Фото: gorodv.com

«Порвём зиму» — так называлась байкерская масленица, которую устроили на пляже Кунгасный в субботу, 25 января.

Байкеры из Владивостока, Артема и даже из Совгавани с семьями собрались на берегу моря, чтобы проводить зиму, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на gorodv.com.

Пили чай из самоваров, угощались блинами, устраивали розыгрыши и соревнования на силу и ловкость, водили хороводы, просто общались и веселились.

Один из участников депутат Думы Владивостока Александр Юртаев рассказал, что, являясь байкером, он всегда посещает такие сборы. Под конец мероприятия на огромном костре сожгли чучело масленицы.

Организаторами масленицы выступил байкерский клуб «Русские самураи».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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