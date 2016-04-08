Битва городов: Хабаровск против Владивостока

Соперничество двух дальневосточных городов-соседей – давнее и неискоренимое. Административный центр Дальневосточного округа и его неофициальная экономическая столица противостоят друг другу на льду и на футбольных полях, в борьбе за инвестиции и за внимание федерального центра. Портал "Губерния" попытался выяснить, какой же из городов – Хабаровск или Владивосток – выигрывает у противника «в цифрах», которые зачастую и определяют качество жизни.

Жилье



Выборка из десяти вариантов показала, что в Хабаровске аренда однокомнатной квартиры в Центральном районе обойдется в среднем в 21,7 тысячи рублей в месяц. Дополнительно придется заплатить за коммунальные услуги – в отдельных случаях только за электроэнергию и Интернет. В целом ежемесячная плата за съемную «однушку» колеблется от 16 до 30 тысяч рублей в месяц.

Во Владивостоке съемная однокомнатная квартира в Ленинском или Первомайском районах обойдется в среднем в 16 тысяч рублей в месяц. В большинстве случаев отдельно придется оплачивать электроэнергию и воду по счетчикам. Разброс цен – от 10 до 28 тысяч рублей.

Бывшая хабаровчанка Наталья Толстова, которая уже более полугода живет во Владивостоке и возвращаться не собирается, рассказала, в чем причина такой разницы в стоимости съемного жилья.

«Жилье здесь дешевле за счет возможности снять гостинку – за 14 тысяч можно найти с хорошим ремонтом, и это будет полноценное личное жилье. В Хабаровске за эти деньги только комнату снимешь, и неизвестно, повезет ли с соседями. В нагрузку к арендной плате чаще всего идут счетчики за свет и воду», – сообщила Наталья Толстова.

Под гостинкой во Владивостоке понимают маленькую квартиру площадью 17-20 квадратных метров, с персональным санузлом, но без выделенной кухни. Этот тип жилья очень распространен в портовом городе. Правда, сами владивостокцы не очень жалуют гостинки, так как многие подобные квартиры находится в крайне плачевном состоянии.

Если цены на съемное жилье во Владивостоке ниже, то с однокомнатными квартирами на продажу картина несколько иная. Так, за большинство вариантов в Ленинском и Первомайском районах продавцы просят как минимум 2,7 млн рублей, а цена за квадратный метр колеблется от 80 до 110 тысяч рублей. Отдельные предложения, где цена составляет 1,8-2,5 млн рублей, выглядят не очень привлекательными. Особняком на этом рынке стоят гостинки, которые очень дешевы (1-1,5 млн рублей), но за счет маленькой площади каждый квадратный метр в них обходится покупателю довольно дорого.

В центре Хабаровска основная часть однокомнатных квартир продается по цене от 1,8 до 2,8 млн рублей, а стоимость квадратного метра редко превышает 80 тысяч рублей.

Данные взяты с сайта «Домофонд.ру» по состоянию на январь 2017 года.

Стоимость высшего образования

Ниже приведена стоимость обучения в высших учебных заведениях Владивостока и Хабаровска за один год. Рассмотрим несколько сфер деятельности.

Так, в обоих городах можно получить образование по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»: во Владивостоке – в Приморском институте железнодорожного транспорта, а в Хабаровске – в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Стоимость обучения в обоих городах одинакова – 112 070 рублей в год.

Высшее образование по специальности «Стоматология» в Тихоокеанском государственном медуниверситете (Владивосток) обойдется в 180 тысяч рублей за год обучения, а в Дальневосточном государственном медуниверситете (Хабаровск) – в 116,5 тысячи рублей.

Стать дирижером вы можете либо в Хабаровском институте искусств и культуры за 153 тысячи рублей, либо в Дальневосточном институте искусств за 220 тысяч рублей. В обоих вузах на эту специальность в прошлом году набирали всего по два человека.

Специальность «Архитектура» в ТОГУ (Хабаровск) обойдется в 117 тысяч рублей за год обучения, а в ДВФУ (Владивосток) – в 144 тысячи рублей.

Если же вы захотите учиться по специальности «Реклама и связи с общественностью», то в ТОГУ вы заплатите 94,2 тысячи рублей, а в ДВФУ – уже 131 тысячу рублей за год.

Все цены указаны за 2016-2017 учебный год, первый курс, по направлению бакалавриат.

Продуктовая корзина

В минимальную продуктовую корзину Росстата входит 32 товара, в том числе вермишель, говядина, горох, капуста, картофель, курица, подсолнечное масло, мука, рис, рыба, сахар, свинина, сельдь, сыры, творог, хлеб, яблоки и так далее.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, в декабре 2016 года (более поздние данные еще не опубликованы) цены на продукты питания во Владивостоке были таковы: филе говядины – 585 рублей, свинина без кости – 479 рублей, окорочка куриные – 184 рубля, рыба охлажденная – 136 рублей, сливочное масло – 716 рублей, сыр твердый – 5790 рублей, яйца куриные – 82 рубля, литр молока – 80 рублей, сахар – 60 рублей, мука пшеничная – 42 рубля, хлеб – 35 рублей, рис – 88 рублей, картофель – 38 рублей, яблоки – 135 рублей, бананы – 90 рублей за килограмм. По данным специализированного портала «Ценомер», средняя стоимость месячной продовольственной корзины во Владивостоке сейчас составляет 7 084 рубля.

Средние цены на продовольствие в Хабаровске в то же время составляли: филе говядины – 514 рублей, свинина без кости – 407 рублей, окорочка куриные – 200 рублей, рыба охлажденная – 138 рублей, сливочное масло – 580 рублей, сыр твердый – 450 рублей, яйца куриные – 75 рублей, литр молока – 65 рублей, сахар – 70 рублей, мука пшеничная – 42 рубля, хлеб – 32 рубля, рис – 69 рублей, картофель – 34 рубля, яблоки – 115 рублей, бананы – 98 рублей за килограмм. По данным специализированного портала «Ценомер», средняя стоимость месячной продовольственной корзины в Хабаровске сейчас составляет 6 264 рубля.

Как рассказывает жительница Владивостока Наталья Толстова, особой разницы в ценах на продукты после переезда из Хабаровска она не заметила ни в магазинах, ни в заведениях общепита.

«Во Владивостоке есть небольшая особенность, что многие горожане предпочитают не супермаркеты, а именно продуктовые рынки. Все мои знакомые покупают рыбу, мясо, фрукты, овощи именно на рынках. Рыба вылавливается здесь, в Приморье, мясо поставляют местные фермеры, на центральной площади по выходным проходит ярмарка. Людям нравится, что почти все свое, к тому же это показатель свежести продуктов. Сама я, если честно, дома мало питаюсь – много заведений, где можно поесть, большой выбор», – говорит Наталья Толстова.

Наталья Смолянинова, еще одна новая жительница Владивостока, которая покинула Хабаровск более полутора лет назад, тоже отмечает большое количество заведений и небольшую разницу в ценах.

«Продукты, косметические принадлежности и аренда жилья – все аналогично по стоимости, по моим ощущениям. Продукты идентичны: много хабаровского производства, так же, и как в Хабаровске, много приморского, поэтому ассортимент во многом схож. Тут, может быть, чуть дешевле овощи (в Приморском крае много овощесовхозов), но, к сожалению, практически нет местного развесного мороженого. Летом скучаю по "Камелии". А, например, купить рыбу и морепродукты хорошего качества можно только с рук – очень распространена продажа через Instagram. Хабаровчане, когда в гостях были, сказали, что в Хабаровске это стоит дороже. Еще интересно, что хотя кафе и ресторанов здесь больше, но в Хабаровске готовят вкуснее. По тратам – во Владивостоке больше тратишь, заходя в какое-нибудь кафе выпить кофе или вина», – рассказала девушка.

Работа и зарплата

Сравнение сделано на основе информации с сайта «Фарпост» по пяти направлениям. Приведены средние значения.

В Хабаровске работники медицинской сферы в среднем получают 43,5 тысячи рублей. В списке вакансий – диетолог, флеболог, эндокринолог, терапевт, стоматолог и педиатр. Размер зарплаты – от 40-45 тысяч рублей, а претендентам на наиболее высокооплачиваемую вакансию обещают 60 тысяч рублей в месяц. Зачастую размер зарплаты не указывается, так как предполагается сдельная оплата.

Во Владивостоке услуги медработников, судя по объявлениям, ценятся выше, размер зарплат – от 45 (для тех, кто работает на суше) до 150 тысяч рублей (для судового врача). Исключение – вакансия санитарного врача с заработком 30 тысяч рублей. Средний размер зарплаты – 64,5 тысячи рублей. Почти во всех случаях сотрудники требуются в частные клиники, и помимо оклада соискателям обещают еще и проценты от стоимости выполненных работ. Сейчас работодатели ищут рентгенолога, судового врача, эндокринолога, физиотерапевта, офтальмолога и косметолога.

Моряки в Хабаровском крае могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 58 тысяч рублей, в числе вакансий мотористы, рефмеханики, рыбаки, механик по дизелю и директор по безопасности плавания с наименьшей официальной зарплатой в 20 тысяч рублей. Дороже всего оплачивается труд рефмеханика и механика по дизельным двигателям – 80 тысяч рублей в месяц.

В портовом Владивостоке выбор подобных вакансий шире, выше и уровень зарплат – их средний размер составляет 156 тысяч рублей. Из контрольной выборки меньше всего вакансий предлагают боцману (зарплата – 58 тысяч рублей в месяц), а больше всего – старшему механику на рефрижератор (свыше 520 тысяч рублей).

Хабаровский кладовщик сможет получить за свою работу около 30 тысяч рублей, диапазон предлагаемых зарплат – от 20 до 40 тысяч рублей в месяц.

Во Владивостоке за ту же работу можно получать в среднем 31 тысячу рублей в месяц, разброс размера окладов – от 18 до 45 тысяч рублей.

На должности инженера в Хабаровске за месяц можно заработать в среднем 48 тысяч рублей. Лучше всего оплачивается работа наладчика автоматических вентиляционных систем – 80 тысяч рублей плюс проценты.

В столице Приморья среднестатистический инженер может ежемесячно зарабатывать 58,2 тысячи рублей, уровень зарплат – от 32 до 70 тысяч рублей.

Пекарям в Хабаровске предлагают от 15 тысяч рублей за работу в детском саду до 70 тысяч рублей за работу на кейтеринге. Средняя зарплата для этой специальности составляет 29 тысяч рублей.

Во Владивостоке средняя зарплата пекаря составляет 29,9 тысячи рублей, диапазон – от 15 до 60 тысяч рублей в месяц.

Как отмечает Наталья Толстова, найти во Владивостоке работу, по ее мнению, намного легче, чем в Хабаровске.

«То, что тут больше работы, это точно! Думаю, даже студент легко найдет заработок, так как шире сфера обслуживания, есть порт, большая таможня, много заведений. Насчет уровня зарплат мне трудно сравнивать, так как я фрилансер, но когда недолго работала в ювелирном, то получала неплохие деньги», – рассказала девушка.

Наталья Смолянинова, которая работает в СМИ, не заметила значительного роста зарплаты после переезда во Владивосток. Для нее главный плюс – это близость к морю, которая важнее уровня дохода.

Транспорт

Начнем с путешествий по стране. Для сравнения мы выбрали стоимость перелета в экономклассе между Владивостоком и Хабаровском, а также цены на билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Цены приведены по состоянию на конец января 2017 года за билет экономкласса в одну сторону (использованы данные сайта www.skyscanner.ru).

Владивосток – Санкт-Петербург – 16 232-44 570; Владивосток – Москва – 14 300-43 070; Владивосток – Сочи – 17 046-44 570; Владивосток – Хабаровск – от 8920 до 14 000 рублей.

Билет на рейс Хабаровск – Санкт-Петербург – 43 400-54 908 рублей; Хабаровск – Москва – 23 137-55 161; Хабаровск – Сочи – 43 900-45 150; Хабаровск – Владивосток – от 7432 до 17584 рублей.

Стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока составляет 21 рубль, тогда как в Хабаровске билет стоит уже 22 рубля (в маршрутках – до 30), а весной ожидается повышение цены проезда до 25 рублей.

«Но Влад – это город автомобилистов, очень многие на своем транспорте. Например, про пешеходов тут мало кто думает. Не всегда есть тротуары, а если и есть, то не всегда чищеные», – говорит Наталья Толстова.

Климат

Владивосток. Климат в городе умеренный муссонный – летом здесь часто бывают сильные ливни, вызванные приходом тайфунов и циклонов, а зимой в основном солнечно и относительно тепло. Иногда в зимние месяцы случаются оттепели, выпадают дожди или мокрый снег. Средняя температура августа (самого теплого месяца в году) – +19,8 °C, января – -12,3 °C. Самый жаркий день был зафиксирован в июле 1958 года, когда воздух прогрелся до +33,6 °C. Самым холодным днем за историю наблюдений стало 10 января 1931 года – тогда термометры в городе показали -31,4 °C. Количество ясных дней в году – около 180.

Хабаровск. Климат умеренный муссонный с чертами резко континентального. Средняя температура января – -19,8 °C, а июля (самого теплого месяца в году) – +21,3 °C. Абсолютный максимум был зафиксирован 27 июня 2010 года (+36,4 °C), абсолютный минимум – 14 января 2011-го (-40 °C). Количество солнечных дней в году – около 300.

По словам Натальи Смоляниновой, зима во Владивостоке кажется ей невероятно теплой по сравнению с хабаровским «адом».

«Климат – отдельная история: чтобы понимать, у нас в январе плюс. Я зиму в Ха переживала очень тяжело, холодные автобусы – в общем, был ад. Здесь не мерзну вообще, хожу в легком пальто. Снег выпадал, когда циклон был, но уже весь растаял. Но если здесь выпадет снег, то это катастрофа: пока не растает, в городе творится хаос», – говорит девушка.

РазноеПо словам бывших хабаровчанок, во Владивостоке длиннее световой день, больше разных магазинов брендовой одежды (Zara, New Yorker), а местные женщины гораздо сильнее озабочены своим внешним видом, нежели жительницы Хабаровска.

«Тут женщины гораздо сильнее озабочены внешним видом и больше тратят на косметические процедуры. С кем ни поговорю, кто на шугаринг записался, кто на маникюр, кто на окраску бровей. В Ха этого в моем окружении было меньше. Ну и расходы на красоту здесь в среднем больше, так как сами услуги из-за спроса подороже. Я до сих пор стригусь только в Хабаровске, благо, часто приезжаю. А вообще, чтобы понимать разницу между городами: все во Владивостоке мне говорят, чего я приехала, когда все в Хабаровск валят, а в Хабаровске все говорят, что во Владивосток валить надо!» – подытожила Наталья Смолянинова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]