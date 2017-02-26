Во Владивостоке горит частный дом
Во Владивостоке в районе горит частный дом по Калинина, 139. Пожарные прибыли на место происшествия, - сообщают очевидцы. Они предполагают, что таким способом выживают людей из дома, который находится в зоне стройки многоэтажного здания.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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