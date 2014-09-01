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Во Владивостоке сотрудники ГИБДД массово эвакуируют автомобили нарушителей

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД массово эвакуируют автомобили нарушителей

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД массово эвакуируют автомобили нарушителей правил парковки. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сейчас эвакуаторы работают в центре города и на кольце Багратиона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Barmaley / Сегодня, 18:11
    № 1  
     

    Зачем париться с эвакуаторами, стоянками и т.д.? Штраф 15-25,000 руб. и все проблемы решены. ведь никто не проти, что сейчас парковка на газонах 3,000 руб., вот проедет по дворам машинка с фотофиксацией и полетели письма счастья))) Так и к порядку приучат))) Ведь с радостью за оргомные бабки покупают в "элитных" домах холупы, а не точто парковки, детям выйти некуда... Офис в центре! счастья полные штаны, а клиенту встать негде на авто, нато в центре! Дебилы!!!

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