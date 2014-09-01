Во Владивостоке сотрудники ГИБДД массово эвакуируют автомобили нарушителей правил парковки. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сейчас эвакуаторы работают в центре города и на кольце Багратиона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]