С понедельника у православных христиан начинается Великий пост
С понедельника, 27 февраля, у православных христиан начинается Великий пост, он продлится до 15 апреля - праздника Пасхи. В эти дни православные вспоминают о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.
С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом. Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2017 году 9 апреля). В Лазареву субботу (в 2017 году 8 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2017 году 14 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.
Служители церкви особенно отмечают, что во время поста главное - не отречение от пищи, а духовно-нравственное очищение личности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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