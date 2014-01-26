Бойцы Росгвардии в Приморье задержали двух наркодилеров
Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Уссурийску, находясь на маршруте патрулирования в селе Михайловка, на 641 км трассы Хабаровск-Владивосток остановил для проверки автомобиль Toyota Prius. На заднем сидении автомобиля, принадлежащего таксомоторной фирме, находились двое мужчин. При виде бойцов Росгвардии пассажиры стали нервничать, что привлекло внимание и вызвало подозрение стражей порядка, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВ–РОСС.
Как выяснилось в ходе проверки, при себе у мужчин был шприц и сверток с веществом со специфическим запахом.
На место происшествия по сигналу сотрудников вневедомственной охраны прибыли полицейские. Обнаруженное вещество направлено на экспертизу, показавшую, что изъятое является маслом каннабиса общим весом свыше 38 граммов.
В отделе полиции установлено, что задержанные, местные жители в возрасте 40 и 44 лет, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за наркотические и корыстно-насильственные преступления.
По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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