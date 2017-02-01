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Анонс на 27 февраля

27 февраля в 19.00 в Дальневосточном государственном институте искусств - занятие «Магия барокко» в рамках курсов для взрослых «Всё, что вы хотели узнать о классической музыке, но боялись спросить».

27 февраля в 13.00 в с. Борисовка Уссурийского городского округа в зоопарке «Чудесный» - пресс-конференция о прибытии в зоопарк самца и самки леопарда.

27 февраля в 19.00 в Уссурийске (Краснознаменная, 161а) — матч Молодежной Хоккейной Лиги «Тайфун» — «Локо» (Ярославль).

27-28 февраля в Арсеньеве - Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по горнолыжному спорту, слалом, слалом-гигант, супер-гигант.

27 февраля — День Сил специальных операций в России.

27 февраля — Международный день полярного медведя.

27 февраля — Начало Великого поста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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