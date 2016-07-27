Эксперты военно-следственного управления СК России по Тихоокеанскому флоту побывали в гостях у нахимовцев. Приехали на передвижной лаборатории. Новенький «Форд-Транзит» поставили под окнами училища, а всю его начинку «в помощь криминалистам» перенесли в здание.

Порошков магнитных для определения тех самых пальчиков теперь масса — разных цветов и фракций. Старший следователь Дмитрий Божанов не зря в халат переодевает курсанта Жору Лисеенко. Иначе форменному гюйсу придет конец, не отстираешь.

У криминалистов свои гаджеты. Тепловизор, чтобы в полной темноте распознать человека с пистолетом. Металлоискатель — тут и объяснять не нужно, что к чему... Ажиотаж среди нахимовцев моментальный.

Верит ли современная молодежь во все эти сериалы с молниеносными результатами проверки биоматериала? Похоже, нисколечко!

Георгий Лисеенко, курсант владивостокского филиала нахимовского военно-морского училища: «Сомневаюсь, что так быстро можно определить, кто есть преступник… А тут все реально! »

Они, между прочим, еще не решили, с какой стороны будут стоять — займутся ли поиском улик или будут, к примеру, просто ловить пиратов. И это могут криминалисты. Жаркие страны и опасные моря, оказывается, привычное дело для следователей Тихоокеанского флота.

Николай Демидов, руководитель военно-следственного управления СК РФ по ТОФ: «Мы намеренно определяем в боевые отряды ТОФ своих следователей, чтобы они знали службу от и до».

И технику военную чтобы изучили, и порох понюхали. Полгода провели нынче у берегов Сирии. По нескольку месяцев бывают и в районе Африканского Рога, у Сомали. Фотофакты. Их в лекционном зале транслируют с помощью проектора. Вот нежданная дактилоскопия для корсаров XXI века. На всякий случай, берут дальневосточники отпечатки у подозрительных личностей. База Интерпола покажет потом, те самые - джентльмены удачи.

Это Никитка Третьяков уже о том, что на прикроватной тумбочке. Пока не «Приключения Шерлока Холмса», не «Записки следователя». Ведь эксперты впервые в гостях у нахимовцев. В следующий раз обещают приехать весной, чтобы уже с ветерком прокатить курсантов на «Форде-Транзите».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]