Чудотворная икона прибыла во Владивосток

В Приморскую митрополию из Киева, из Свято-Введенского монастыря, прибыла копия чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение» из Свято-Введенского монастыря в Киеве. С 26 февраля по 1 марта она будет находиться в Покровском кафедральном соборе. 2 марта в 7.40 отправится в Успенский храм Владивостока. А вечером 4 марта опять вернется в Покровский кафедральный собор. По пути икону завезут на место строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора, где пройдет краткий молебен. 5 марта в 15.00 святой образ перевезут в Порт-Артурский храм Владивостока (Гамарника, 18); 9 марта в 07.20 – переезд Иконы в Свято-Никольский кафедральный собор г. Владивостока; 12 марта в 8.30 - в Никольский храм (м. Чуркин); в тот же день в 19.30 - в Марфо-Мариинский женский монастырь на Седанке.

С 15 по 19 марта икона будет в Уссурийске, с 20 по 23 марта - в Ленивечах, с 22 по 28 марта - в Находке.

Как сообщили в пресс-службе Владивостокской епархии, список иконы «Призри на смирение» Свято-Введенского монастыря в Киеве по преданию был написан некой княгиней, принявшей схиму под именем Марии. Она не только имела талант живописицы, но и несла невидимые миру аскетические подвиги, за что Господь удостоил ее написать Лик Своей Непорочной Матери. После 1917 года икона оказалась на хранении у протоиерея Бориса Квасницкого. В 37-м году его репрессировали. Перед своим арестом он успел передать икону духовной дочери – послушнице Введенского монастыря монахине Феофании, которая хранила святыню целых 55 лет. Когда в 1961 году обитель разогнали, монахиня Феофания с остальными матушками переселилась во Флоровский монастырь в Киеве, где на протяжении 30 лет хранила святую икону у себя в келии.

Первое чудо икона явила еще во Флоровском монастыре: исцеление глухонемой девочки. Пока взрослые ходили по делам, крошка ждала их в келье. Вернувшись, они обнаружили больного от рождения ребенка говорящим и слышащим. «Тетя на меня дохнула», - как могла, объяснила малышка, кивнув на Преблагословенную. За 5 лет до кончины хранительница иконы приняла схиму с именем Феодоры. А за 2 года до своей смерти, в 1992 году, схимонахиня Феодора передала икону в дар только что открывшемуся Введенскому монастырю.

В 1993 году икону, хранившуюся за стеклом, решили отдать на реставрацию, так как изображение стало тусклым. 1 августа 1993 года стекло с иконы было снято. Оказалось, что икона осталась ясной, как и была ранее, а замутилось только прикрывавшее ее стекло. На нем, строго по контуру, словно легкими меловыми штрихами отпечатался силуэт Богоматери с Младенцем. Изображение на стекле являло собой негатив: темные места стали белыми, светлые лицо, руки, складки – темными. Примечательно то, что оно не могло быть отпечатком, так как стекло не прилегало к изображению вплотную, а находилось на расстоянии от иконы. Всех увидевших чудотворное изображение на стекле посетило чувство радости.

Тем не менее, возникало и недоверие к этому чудесному явлению, были подозрения. Настоятеля храма пытались обвинить в мошенничестве и подлоге. Приходили специалисты, чтобы исследовать отображение. Ученые из Киевского Центра ядерной физики брали соскобы налета на стекле, проводили научные исследования, пытаясь выяснить состав и природу возникновения этого необычного маслянистого налета. Проведя исследования, киевские ученые, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, при этом не смогли дать научного объяснения случившемуся чуду. Физики-ядерщики дали свое заключение о том, что состав налета-отпечатка на стекле иконы – органической природы! Стекло с чудесным отображением было установлено в киоте рядом с иконой. И от самой иконы и от Ее отпечатка на стекле стали происходить многочисленные исцеления. Указом Синода Украинской Православной церкви 9 (22) ноября 1995 года икона Божией Матери «Призри на смирение», пребывающая в киевском Свято-Введенском монастыре, признана чудотворной.

Одним из первых подтверждений чудотворности образа, был случай исцеления молодой женщины, заболевшей гепатитом (желтухой) в то время, когда она готовилась стать матерью. Врачи, проводившие наблюдения за больной, были единодушны во мнении, что болезнь губительно скажется на здоровье младенца, поэтому требовали немедленно прекратить беременность. Но молодая женщина, будучи верующим человеком, побоялась взять на себя грех, совершить убийство во чреве собственного ребенка. Три дня она молилась перед образом Богородицы, моля о помощи. Вскоре были сделаны повторные анализы, которые показали отсутствие в крови вируса гепатита, что означало внезапное приостановление болезни. Родившаяся девочка была совершенно здорова, и игумен Дамиан окрестил младенца в Введенском храме.

Об этой иконе снят документальный фильм режиссера Лесового «Киевское чудо». Перед иконой Божией Матери «Призри на смирение» молятся Пресвятой Богородице о даровании смирения и покаяния как за себя, так и за грешников, не желающих раскаиваться и оттого страдающих болезнями и духовными тяготами, об облегчении загробной участи почивших, об ограждении от ложных и лукавых учений. По молитвам Божией Матери перед иконой Ее «Призри на смирение» подается помощь всем притесняемым, гонимым, отчаявшимся, некрепким в вере, выявляется правда и обличаются наветы и клевета, оправдываются невиновные. Через икону Божия Матерь подаёт душевное врачевание, многим людям она помогла вернуться в храм, к посещению служб, к Исповеди и Причастию По заступничеству Пресвятой Богородицы происходят исцеления.

Сама же икона Божией Матери, именуемая «Призри на смирение», была явлена в 1420 году в Бежаницком крае Псковской земли, на озере Каменном. Обстоятельства чудесного явления неизвестны, но можно сделать предположение о том, что святая икона была обретена в утешение и ободрение псковичей в период большого бедствия во время княжения Василия II Дмитриевича: «морового поветрия» (голода и эпидемии), которое разразилось тогда над Псковской землей, и вторжение пришедшего завоевывать псковские земли литовского князя Витовта. Тогда из правого глаза Богородицы начала струиться кровь. Таким образом, Пречистая Дева дала псковичам знак — Она скорбит о них и готова поспешить на помощь. В псковской летописи есть два свидетельства о святой иконе. Одно из них гласит: «В лето 6934 (1426) за старым Коложем, на Камене озере, бысть знамение: от иконы Святыя Богородицы идяше кровь, месяца септевриа в 16 день; сие убо знамение прояви нахождение поганого князя Витовта и многое пролитие христианскых кровей». В другом, более полном указании на чудесное знамение от образа, говорится: «В лето 6934 (1426), тоя же осени, бысть знамение от иконы Святыя Богородицы, на Камене озере, у Василия у двора: шла кровь из праваго ока, и на место капала, где стояла, и на пути шла кровь, как везли, от иконы в убрус, как в Псков проводили икону Пречистыя, месяца сентября в 16. На память святыя великомученицы Евфимии». Из летописи следует, что икона была перевезена в Псков и помещена в соборном храме во имя Живоначальной Троицы. С нею начали совершать Крестные ходы и возносить усердные молитвы о прекращении бедствий. Заступничеством Пресвятой Богоматери моровое поветрие прекратилось. В память этого перенесения и было установлено празднование чудотворной иконе в этот день (16/29 сентября).

К сожалению, древний образ «Призри на смирение» не дошел до наших дней. В XIX веке в описи ризницы Троицкого собора уже не встречается упоминаний о древней иконе. Так как Псков в описываемые времена часто подвергался опустошительным пожарам, можно предположить, что древняя чудотворная икона Божией Матери погибла во время одного из постигших соборный храм стихийных бедствий. Образ сей иконы в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря являлся келейной иконой старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). После его преставления эта икона из кельи старца была перенесена в Сретенский храм. В настоящее время список иконы находится справа от алтаря в Троицкий кафедральный соборе псковского Кремля. Других списков иконы «Призри на смирение» известно немного. Один из них, конца XVII века, находится в киевской Флоровской Вознесенской женской обители, а второй помещен в главный храм киевского Свято-Введенского мужского монастыря (еще один мозаичный образ выведен на стене храма).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]