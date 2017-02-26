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В Артеме в День защитника Отечества мужчина ударил 70-летнего ветерана

В Артеме в День защитника Отечества мужчина ударил 70-летнего ветерана

Фото: ДПС-контроль

В Артеме в День защитника Отечества 70-летний мужчина пришел в цветочный павильон, чтобы купить букет и положить к памятнику, и здесь столкнулся с хамством посетителя. Видеокамера, установленная в цветочном павильоне, запечатлела, как здоровенный мужчина, явно подвыпивший, оскорблял, а затем ударил ветерана. Горе-защитнику не понравилось, что пожилой человек сделал ему замечание: "Давайте не будем портить настроение, праздник ведь..." Между тем, как оказалось, пожилой мужчина - ветеран, полковник в отставке. Вот такое отношение у некоторых жителей Артема к настоящим защитникам Отечества.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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