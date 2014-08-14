"Под крылом" вновь отремонтированного детского комбината теперь живут и учатся малыши посёлка Николаевка Партизанского района. И оставляя сейчас в саду своего ребёнка, родители уже не переживают за их здоровье, а спокойно идут на службу. В этом районе Приморья расположена одна из ведущих авиабаз, и сейчас на ней идут лётно-тактические учения. О буднях подрастающего состава и опытных пилотов расскажет Иван Перепелкин.

Детсад "Катюша" - второй дом более чем для сотни ребятишек. Пока родители на службе, малыши под присмотром воспитателей. Детскому саду не один десяток лет, и здание серьёзно износилось. Военная прокуратура нашла нарушения, для устранения которых потребовались солидные финансовые затраты.

Александр Куриленко, заместитель военного прокурора 75-й военной прокуратуры гарнизона: "Было установлено, что здание детсада находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. По результатам проверки, в Партизанский районный суд направлено исковое заявление".

У Министерства обороны удалось отсудить около 6 миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок фасад здания, заменили прохудившуюся крышу и старые окна. Капитальный ремонт завершили в конце января.

Оксана Малык, заведующая детским садом №67 «Катюша»: "Ну, само собой, детсад стал гораздо эстетичнее выглядеть. Только окна чего стоят. Наши окна, которые на протяжении 48 лет не менялись вообще. Они могли и вывалиться. Крыша — красивая!"

Зная, что их детям комфортно и уютно, военные могут спокойно заниматься своими служебными обязанностями. За каждым полетом кроется тяжелая работа огромного количества специалистов авиабазы - техники, инженеры, диспетчеры.

Максим Исрафилов, командир авиационного отряда: "Также как и на земле, есть трассы, по которым машины ездят. И мы находимся здесь для того, чтобы контролировать и руководить этим воздушным движением, чтобы не происходило в воздухе никаких серьезных происшествий".

Но, конечно же, главные герои - это летчики. На авиабазе сейчас проходят летно-тактические учения. Ветераны обучают новичков. Как говорят командиры, ставят на крыло! Техника прошла модернизацию и ее необходимо осваивать. Боевые экипажи морской авиации Тихоокеанского флота стоят на защите дальневосточных границ от подводных лодок предполагаемого противника.

Алексей Заплавный, заместитель командира авиационной базы: "Самое главное - готовим людей к выполнению задач по предназначению. Ни для кого не секрет, что сейчас наши Силы отстаивают интересы РФ в мировом океане. Обучение экипажей поиску, слежению и уничтожению подводных лодок противника".

В Николаевке базируются самолеты Ил-38 и вертолеты Ка-27. Вся техника оборудована новейшими противолодочными и разведывательными системами. Благодаря своему оснащению морская авиация Тихоокеанского флота способна обнаружить и уничтожить любую современную подводную лодку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]