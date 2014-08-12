Росреестр информирует о новых льготах для ветеранов Великой Отечественной войны

С 30 ноября 2016 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми предусмотрены льготы по уплате государственной пошлины.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Приморскому краю, изменения в данном законе в том числе коснулись ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывших военнопленных во время Великой Отечественной войны.

Теперь они освобождаются от уплаты государственной пошлины при обращении за совершением всех юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 части второй Налогового кодекса РФ, к которым в том числе относится государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Напомним, что подать документы на государственную регистрацию прав жители края могут в любом многофункциональном центре «Мои документы», в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, либо воспользовавшись электронным сервисом официального сайта Росреестра. Адреса и телефоны офисов приема документов можно также найти на сайте ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]