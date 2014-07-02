250 миллионов рублей направят на поддержку горно-металлургических предприятий Приморья в форме субсидий в этом году. Финансовую поддержку предусмотрели в рамках нового краевого закона «О промышленной политике».

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в настоящее время готовится порядок предоставления субсидий горно-металлургическим предприятиям.

«Расходы на предоставление субсидий организациям горно-металлургической промышленности в размере 250 миллионов рублей заложили в бюджете Приморья на 2017 год», – отметили в департаменте промышленности Приморского края.

Напомним, новый закон «О промышленной политике в Приморском крае», который призван поддержать ключевую для края отрасль и занятых в ней специалистов, принят в начале 2016 года.

Закон предусматривает оказание финансовой помощи промышленным предприятиям – в виде субсидий из краевого бюджета. Также предполагается поддержка в научно-технической, инновационной, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала предприятия, информационно-консультационное содействие.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, принятый краевой закон вместе с федеральным станут действенным инструментом поддержки предприятий отрасли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]