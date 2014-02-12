Во Владивостоке на территории военной части насмерть сбили контрактника
Трагедия случилась 24 февраля в бригаде ракетников, базирующейся в районе Чуркина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, около девяти часов вечера на территории военской части водитель за рулем автомашины "Тойота Калдина" сбил контрактника. Как оказалось, рулевой "Калдины" получил права сравнительно недавно и видимо решил опробовать свои силы. Однако, что-то пошло не так. Парень не успел затормозить перед военнослужащими, которые оказались на пути у его автомобиля. В результате чего сбил одного из них. Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи попытались спасти пострадавшего, но он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в машине реанимации. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.01.2017 В ДТП в районе м. Чуркина во Владивостоке погиб водитель универсала
-
16.08.2016 На низководном мосту погиб автолюбитель во время замены колеса
-
04.10.2015 В районе Постышева во Владивостоке автомобиль насмерть сбил пешехода
-
10.08.2015 Найти убийцу: солдата насмерть сбили на дороге в Приморье
-
15.09.2014 В субботу в Надеждинском районе ГАЗ-66 сбил насмерть велосипедиста
-
12.02.2014 Утром во Владивостоке водитель Toyota Corolla Ceres сбил насмерть женщину
Добавить комментарий