Во Владивостоке на территории военной части насмерть сбили контрактника

Трагедия случилась 24 февраля в бригаде ракетников, базирующейся в районе Чуркина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, около девяти часов вечера на территории военской части водитель за рулем автомашины "Тойота Калдина" сбил контрактника. Как оказалось, рулевой "Калдины" получил права сравнительно недавно и видимо решил опробовать свои силы. Однако, что-то пошло не так. Парень не успел затормозить перед военнослужащими, которые оказались на пути у его автомобиля. В результате чего сбил одного из них. Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи попытались спасти пострадавшего, но он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в машине реанимации. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]