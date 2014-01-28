Во Владивостоке уже 11 организаций заявили о готовности устанавливать терминалы системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили
Андрей Жерегеля, и.о. генерального директора АО «ГЛОНАСС», посетил Владивосток, где принял участие в селекторном совещании у заместителя председателя правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина и заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева по вопросам оснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб бывших в употреблении транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВ-РОСС.
В рамках исполнения поручений по итогам совещания Андрей Жерегеля провел переговоры с производителями устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) и с организациями в г. Владивостоке, которые могут вести работу по оснащению УВЭОС бывших в употреблении транспортных средств.
В результате переговоров два отечественных производителя устройств вызова экстренных оперативных служб («Сантел-Навигация» и «Форт Телеком») планируют поставить на Дальний Восток необходимое количество терминалов. Одиннадцать организаций в г. Владивосток подтвердили АО «ГЛОНАСС» готовность оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию Российской Федерации, устройствами вызова экстренных оперативных служб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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