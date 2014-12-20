Во Владивостоке амнистировали юриста, который обвинялся в содействии хищению 1 млрд. рублей при ремонте АПЛ «Нерпа»

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор по делу бывшего заместителя гендиректора по корпоративному управлению и юридическим вопросам Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Андрея Агаркова. Юрист обвинялся в том, что содействовал бывшему руководителю ДЦСС Игорю Борботу (задержан в США и ждет рассмотрения вопроса о его депортации) в хищении 1 млрд руб., выделенных на ремонт АПЛ "Нерпа". Суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на злоупотребление полномочиями и прекратил уголовное преследование подсудимого по амнистии. Прокуратура обжаловала это решение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Коммерсант", уголовное дело бывшего заместителя гендиректора по корпоративному управлению и юридическим вопросам ДЦСС Андрея Агаркова Ленинский райсуд Владивостока рассмотрел со второй попытки. В первый раз материалы владивостокская горпрокуратура направила сюда еще в начале 2015 года. Однако уже в ходе состоявшегося в апреле того же года предварительного заседания суд принял решение переадресовать дело по подсудности в Мещанский райсуд Москвы. Основанием стало то обстоятельство, что местом окончания преступления, то есть присвоения фигурантами бюджетных средств, по мнению суда, была столица. Впрочем, прокуратура с решением суда не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции Приморского краевого суда. Там с доводами надзорного ведомства согласились, в итоге облсуд вынес постановление о возврате материалов уголовного дела из Москвы обратно в Ленинский райсуд.

Андрей Агарков был задержан по следственному поручению СУ СКР по Приморскому краю в Москве 5 августа 2014 года. После того как он был доставлен во Владивосток, следователь предъявил ему обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере). Отметим, что до этого юрист проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт АПЛ "Нерпа".

По версии следствия, Андрей Агарков, будучи заместителем гендиректора ДЦСС, по поручению тогдашнего главы центра Игоря Борбота, "устраняя препятствия для совершения хищения, с целью придания видимости правомерности сделки обеспечил изготовление 11 договоров и сопутствующих документов и их подписание соответствующими должностными лицами". По данным следствия, таким образом он содействовал перечислению более 1 млрд руб. с расчетного счета ДЦСС на счет аффилированной с Игорем Борботом структуры в Москве, после чего фигуранты распорядились похищенными средствами по своему усмотрению.

Как было установлено в ходе следствия, строительство подводной лодки было запланировано на 1993 год, однако из-за нехватки средств в 1995 году проект заморозили. И лишь в 2004 году, когда был подписан контракт с Индией, строительство АПЛ возобновили. "Нерпа" приобрела печальную известность после того, как в 2008 году во время испытаний на ней произошла авария — несанкционированное срабатывание системы пожаротушения, в результате которой погибли 20 человек и около 40 были доставлены в больницу.

Деньги на ремонт судна, как установило следствие, "Рособоронэкспорт" выделил ДЦСС в виде займа, но до Амурского судостроительного завода, который должен был ремонтировать "Нерпу", они так и не дошли. Афера с денежными средствами была выявлена только весной 2013 года, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Основным же фигурантом этого расследования является теперь уже бывший глава ДЦСС Игорь Борбот. Ему инкриминируется "организация мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, как ранее сообщал "Ъ", СКР заочно обвиняет бизнесмена в хищении более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи "Звезда". Сам господин Борбот уехал в США, где был задержан в апреле прошлого года за нарушение миграционного законодательства. До сих пор решается вопрос о его депортации.

Что касается Андрея Агаркова, то Ленинский райсуд Владивостока, рассмотрев дело юриста, переквалифицировал обвинение на ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и прекратил его уголовное преследование по амнистии. С этим решением Приморская краевая прокуратура не согласилась и уже обжаловала его.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]