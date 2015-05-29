Не получив обещанных денег, «Луч-Энергия» намерен досрочно завершить тренировочные сборы в Турции
Из-за долгов по зарплате и премиальным игроки футбольного клуба "Луч-Энергия" (Владивосток), выступающего в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), досрочно прекращают второй учебно-тренировочный сбор в Турции, - сообщает "Вети: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"24 человека подписали документы о приостановлении тренировок с 27 февраля, потому что долги по зарплате не выплачиваются. Не знаем, кто будет играть с "Енисеем" в Красноярске 8 марта", - сообщил один из игроков клуба.
На данный момент задолженность клуба перед игроками составляет зарплату за четыре месяца и премиальные за два года.
"Луч-Энергия" занимает 9-е место в первенстве ФНЛ, что гарантирует клубу сохранение места в ФНЛ на следующий сезон.
В начале 2016 года основной спонсор футбольного клуба "Луч-Энергия" ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (входит в группу "Русгидро") отказалось финансировать клуб без объяснения причин.
"Команду кинули энергетики, которые являлись ключевым спонсором - на 60% пополняли бюджет клуба. Еще в конце декабря они уверяли, что партнерство в 2016 году будет продолжено. Однако уже в феврале "Луч-Энергия" получил письмо о прекращении финансирования. Таким образом, они нарушили все свои обязательства и оставили клуб без средств существования", - цитировала слова губернатора Владимира Миклушевского пресс-служба администрации Приморья.
Губернатор заверил, что "Луч-Энергия" продолжит участие в первенстве ФНЛ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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