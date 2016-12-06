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Приморье лидирует по популярности экотуризма в России

Приморье лидирует по популярности экотуризма в России

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил самые популярные регионы России для экологического туризма (экотуризма). Рейтинг составлен по данным броней отелей рядом с национальными природными парками и заповедниками. В первую десятку регионов России, популярных для экотуризма, входят Приморье, Красноярский край, Московская область, Вологодская область, Алтайский край, Карелия, Хакасия, Бурятия, Коми и Камчатка.

По данным сервиса RoomGuru.ru, туристы, посещающие Приморье, платят за проживание в гостинице в среднем три тысячи рублей в сутки.

По данным ТурСтат, в России насчитывается 50 национальных природных парков, 103 государственных природных заповедника и 61 заказник, относящиеся к особо охраняемым природным территориям. 2017 год в России объявлен Годом экологии.

В Приморье находится 3 национальных парка, 6 заповедников и 13 заказников, включая объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Сихотэ-Алинский горный хребет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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