Анонс на 28 февраля

С 08.00 28 февраля по 08.00 1 марта часть Владивостока останется без теплоснабжения (Адреса).

28 февраля с 9.00 до 20.00 в налоговых инспекциях Владивостока пройдет «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц» по вопросу приема налоговых деклараций у граждан, обязанных отчитаться о полученных доходах.

28 февраля в 10.30 — Дума Владивостока (Суханова, 3) — заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока.

28 февраля в 15.00 — Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС (Гоголя, 41) — презентация короткометражного документального фильма «Легенды Пидана» студента ВГУЭС.

28 февраля в 17.00 — кампус ДВФУ (корпус А, кафе «Аякс») — лекторий по ядерной медицине научного кафе Let's Scienсe!

28 февраля в 18.00 — театр молодежи во Владивостоке — спектакль «Язычники».

28 февраля в 18.00 — кампус ДВФУ (корпус В, «синий зал») — 1/2 финала Лиги КВН ДВФУ.

28 февраля в 19.30 — КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке (Маковского, 284) — четвертый матч плей-офф: «Адмирал» — «Авангард».

28 февраля в 19.30 — СК «Молодежный» во Владивостоке (пр-т 100-летия Владивостока, 7б) — открытый урок для взрослых по тхэквон-до ITF.

28 февраля — Международный день редких заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]