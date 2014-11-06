Почти семь миллионов рублей за незаконное хранение биоресурсов. Торгово-промышленное предприятие «Канцзи» в Уссурийске оштрафовали на крупную сумму за нежелание объяснить, откуда на обувной фабрике оказался камчатский краб. Оперативники Погрануправленяи ФСБ России уже больше года ведут это дело, однако, наказать виновных пока не получается.

Две тонны краба на обувной фабрике. Год назад оперативники Погрануправления ФСБ России обнаружили на складе российско-китайского предприятия почти сотню коробок с ценным мясом. Специалистов смутило отсутствие документов на продукцию, а самое главное, почему ценный биоресурс вообще находился в цехах, где мастерят туфли, сапоги и тапочки. Неизвестные скрывали груз в контейнерах и явно не ожидали, что оперативные службы обнаружат продукт.

Виктор Акентьев, директор компании «Канцзи»: «Да, действительно, это наша территория, но, как груз этот сюда попал, ни я, ни мои сотрудники объяснить не можем. Тут столько китайцев, каждый принес по коробке».

Судебные разбирательства тянутся год, и директор предприятия заплатил крупный штраф, как физическое лицо, поскольку взял вину на себя. А теперь судебные приставы пришли взыскать с предприятия семь миллионов рублей, время для оплаты штрафа юридическим лицом также прошло.

Кристина Бурдело, судебный пристав-исполнитель: «В настоящее время сумма штрафа не оплачена. Поэтому мы и приехали сюда. Сейчас будем налагать арест на имущество, чтобы исполнить решение суда».

Котлы, которые отапливают предприятие, пойдут теперь в счет оплаты долга. На оборудование наложили арест. Однако руководство промзоны не согласно с решением суда, поскольку считает, что виновные в попадании краба на территорию предприятия должны сами разбираться со следователями. Впрочем, их так и не установили.

Между тем, по информации службы судебных приставов практика не оплаты штрафов иностранными гражданами возникает все чаще. Есть вероятность, что таким нарушителям будут закрывать въезд в страну.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]