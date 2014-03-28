Родственники тяжело больной Татьяны Киселевой из Приморья просят о помощи

Родственники 23-летней жительницы Приморья просят о помощи:

«Друзья, просим помощи… Моей сестре, жительнице Артема, Татьяне Киселевой (13.08.1993) диагностировали острый лейкоз. Требуется срочное лечение. Будем благодарны за каждую пожертвованную копейку. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к нашей беде. Спасибо большое вам заранее!».

Номер карты: 4276 5000 2879 0747 (карта на имя родной сестры Марины Сергеевны Киселевой ).

Перевод на карту также можно сделать по номеру телефона (89242693496). Все средства будут направлены на лечение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]