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Родственники тяжело больной Татьяны Киселевой из Приморья просят о помощи

Родственники тяжело больной Татьяны Киселевой из Приморья просят о помощи

Родственники 23-летней жительницы Приморья просят о помощи:

«Друзья, просим помощи… Моей сестре, жительнице Артема, Татьяне Киселевой (13.08.1993) диагностировали острый лейкоз. Требуется срочное лечение. Будем благодарны за каждую пожертвованную копейку. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к нашей беде. Спасибо большое вам заранее!».

Номер карты: 4276 5000 2879 0747 (карта на имя родной сестры Марины Сергеевны Киселевой ).

Перевод на карту также можно сделать по номеру телефона (89242693496). Все средства будут направлены на лечение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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