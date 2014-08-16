Более 400 килограммов наркотиков изъяли в Приморье

Более 400 килограммов наркотических средств растительного происхождения изъято в Приморье в 2016 году.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, одно из ключевых мероприятий по борьбе с наркоманией – комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак». Основная ее цель – выявить и уничтожить очаги произрастания дикорастущей и культивируемой конопли, пресечь деятельность преступных групп, занимающихся незаконным посевом, выращиванием и переработкой наркосодержащих растений, выявить места хранения и переработки наркотических средств каннабисной группы, перекрыть каналы поступления наркотиков в города Приморья.

В прошлом году в период проведения акции “Мак” выявлено 104 незаконно выращенных посева наркосодержащих растений на территории почти 30 гектаров, а также 86 очагов произрастания растений конопли на общей площади 51 гектар.

Также сотрудники правоохранительных органов выявили 1055 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, в том числе 163 – связанных с их сбытом и 84 – с незаконным культивированием. Из незаконного оборота изъято 403,5 килограмма наркотических средств растительного происхождения, в том числе: марихуаны – 395 килограммов, гашишного масла – три килограмма, маковой соломы – 5 килограммов.

Серьезный акцент в прошлом году был сделан на профилактике наркомании. Совместно с профильными департаментами Администрации края – образования и науки, труда и социального развития – проведена профилактическая операция «Территория безопасности».

В 594 организациях общего и дополнительного образования организовано 5742 тематических мероприятия, в которых приняли участие свыше 167 тысяч детей и подростков. Проверено 725 мест концентрации молодежи. По результатам операции правоохранительными органами выявлено 99 преступлений и 87 административных правонарушений.

В ходе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в муниципалитетах края работали 109 телефонных линий для приема сообщений граждан.

В ходе двух этапов акции на “телефоны доверия” поступило 532 обращения граждан и организаций по фактам незаконного оборота наркотиков, вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. При проверке полученной информации сотрудники правоохранительных органов выявили 96 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбудили 47 уголовных дел, пресекли деятельность девяти точек сбыта наркотических средств и наркопритонов, составили 131 протокол об административных правонарушениях.

В 2017 году оперативно-профилактические мероприятия продолжаются. Так, с 16 февраля по 7 марта 2017 года в Приморье проходит антинаркотическая операция «Территория безопасности». Ее главная цель – профилактическая работа с подростками и молодежью, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете в наркодиспансере, и их семьями. Организаторы акции – администрация Приморского края и УМВД России по Приморью.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, необходимо усиливать межведомственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании и точечно работать с «группой риска». Глава края считает, что проблема наркомании не должна решаться только силовыми методами, важно создавать в молодежной среде нетерпимость к наркотикам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]