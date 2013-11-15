2 марта в Приморье возможно резкое ухудшение погодных условий(карта погоды)
Утром и в первой половине дня 2 марта на востоке Приморья возможно резкое ухудшение погоды,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
В ночь с 1 на 2 марта в Приморском крае пройдут осадки. В ночь с 1 на 2 марта в Приморье пройдут небольшие осадки. На юго-востоке и востоке края утром 2 марта возможны сильные осадки. На дорогах снежный накат и гололедные явления. Температура от 0 °С на южном побережье и до -10 °С на севере края. К утру температура начнет понижаться.
Во второй половине дня 2 марта прекращение осадков и резкое усиление ветра. Местами метель. К вечеру понижение температуры воздуха до -7 °С -15 °С.
3 марта будет без осадков, но прохладно. Температура ночью -8 °С -23 °С, днем -3 °С -14 °С.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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