Крупный микрорайон Владивостока на сутки останется без отопления и горячей воды(список адресов)

Для подключения временной схемы теплоснабжения на в районе Эгершельд во Владивостоке временно отключат потребителей,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу "ДГК". Специалисты завершают монтаж временной теплотрассы на ул. Станюковича во Владивостоке.

Работы по подключению нового трубопровода к действующей схеме теплоснабжения будут проведены в течение суток в период с 08.00 28 февраля по 08.00 1 марта. Это позволит обеспечить потребителей, проживающих на Эгершельде, теплом и горячим водоснабжением по временной схеме, в то время как строители смогут приступить к строительству подпорной стены и восстановлению участка основной тепломагистрали, которая была повреждена 14 февраля 2017 г. в результате обрушения грунта.

Технология переключения подачи теплоснабжения с основной схемы на временную требует обязательного отключения потребителей. Со своей стороны энергетики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» сделают все необходимое для создания условий, позволяющих сократить период отключения, и в кратчайшие сроки возобновить подачу тепла и горячей воды.

Перечень адресов, попадающих под отключение теплоснабжения в период с 08.00 28 февраля по 08.00 1 марта:

Жилой фонд:

Верхнепортовая: 11, 25,27, 29, 40а, 72/1, 72/2, 72/3, 76, 76а, 78, 9, 9а;

Импортная: 15, 16;

Казанская: 1, 4/6,5, 7;

Керченская: 7, 9, 9а;

Крыгина: 1, 15, 16, 17, 17а, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 42а, 5, 6, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86в;

Леонова: 20,20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22а, 25, 27, 31, 33, 64, 66;

Морозова: 2, 4, 7, 9;

Набережная 1,

Нижнепортовая: 2, 6г;

пер. Перекопский: 3, 5, 7;

Розничная: 43;

Самарская: 10а;

Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9;

Сипягина: 8/10, 10, 12, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 6, 8;

Станюковича 48 лит.: А, В, Д, Е, Ж, К;

Стрельникова: 10, 12, 4, 5а, 6а, 8;

Ялтинская: 6, 6а, 8а,18.

Детские сады:

Казанская, 5

Леонова, 20

Сипягина, 8/10

Школы:

Набережная, 1

Казанская, 4/6

Ялтинская, 18

Больница:

Верхнепортовая, 25

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]