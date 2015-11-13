30 процентов рыбоводных участков на Дальнем Востоке будут выставлены на торги в 2017 году​

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал о разработке интернет-сервиса с интерактивной картой доступных участков аквакультуры в ДФО.

По словам главы ФРДВ, интернет-сервис позволит инвесторам выбирать и получать рыбоводные участки в понятном, прозрачном и незабюрократизированном режиме.

«Мы создаем интернет-площадку, где любой заинтересованный инвестор может в режиме «одного окна» сначала выбрать территорию для занятия аквакультурой, а потом инициировать создание там рыбоводного участка. Росрыболовство будет обязано сформировать в этом месте участок и выставить его на аукцион. Далее компания либо самостоятельно, либо с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока по льготной ставке 5% годовых, может изучить потенциал этого рыбоводного участка, а через два месяца состоится аукцион», – уточнил он, отметив, что в 2017 году «поставлена задача сформировать до 30 % от доступных рыбоводных участков и отдать их в пользование инвесторам».

Фондом планируется создать автоматизированную информационную систему, в которой будет доступна интерактивная карта с сеткой доступных для рыбоводства участков акватории морей Дальневосточного бассейна, формой приема заявок от потенциальных инвесторов. На основании поступивших заявок будут формироваться лоты для организации аукционов на официальной торговой площадке. Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей. При необходимости инвесторы смогут профинансировать работы по изучению и освоению рыбоводных участков акватории с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «более 2 млн га морской акватории у российского побережья Японского моря и юга Охотского моря пригодны для аквакультуры; однако, осваивается меньше 20 тыс. га. Потенциал производства аквакультуры на Дальнем Востоке колоссален, при этом он сегодня реализован менее чем на один процент».

«Только Китай в год импортирует более 6 млн тонн. На фоне быстрорастущих азиатских рынков аквакультура может стать существенной статьей экспорта экономики Дальнего Востока, причем возобновляемой и экологичной. Российские морепродукты будут иметь премиальное позиционирование на рынке», – прокомментировал Алексей Чекунков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]