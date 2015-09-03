В 2017 году малый и средний бизнес на Дальнем Востоке получит более тысячи кредитов на общую сумму 10 млрд рублей​

О программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства в ДФО рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Наша цель в 2017 году – выдать тысячу кредитов на общую сумму 10 млрд рублей», – заявил Алексей Чекунков, уточнив, что Фонд развития Дальнего Востока совместно с семью российскими банками предлагает предпринимателям кредиты по льготной ставке. «Смешав наши дешевые деньги с деньгами банков, участвующих в программе, мы понижаем стоимость кредита в 1,5 раза. Это важно для развития экономики Дальнего Востока и стимулирования роста небольших производств, предприятий общественного питания, кафе, торговли», – уточнил глава ФРДВ.

За 3,5 месяца действия программы кредит по ставке 11 % годовых в рублях сроком до 10 лет получили уже 170 дальневосточных компаний во всех девяти дальневосточных регионах. «По словам бизнесменов, ставки по кредитам в регионе составляли 16-17 процентов годовых», – прокомментировал Алексей Чекунков.

Как отметил модератор сессии, управляющий партнер EY в России Александр Ивлев, «малый и средний бизнес необходимо развивать». «Дальний Восток тут не может быть исключением. Если посмотреть на процент от ВВП, то малый и средний бизнес – это порядка до 20 %. В то время как наиболее инновационные экономики дают другие показатели – от 40 до 60 % малых и средних предприятий от ВВП», – сказал он.

Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «поддержка малого и среднего бизнеса является одним из способов развития экономики и удержания людей в макрорегионе». «Мы должны поддерживать не только крупных инвесторов, но и обращать внимание на небольшие предприятия. Они говорят о предпринимательской активности людей, их готовности жить и работать на Дальнем Востоке», – заявил Министр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]