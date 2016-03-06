С холодными батареями и без горячей воды остались сегодня, 28 февраля, жители Эгершельда. Отключать потребителей начали с 8.00 утра. Это связано с ремонтными работами на временной теплотрассе, которые сейчас ведут на улице Станюковича во Владивостоке.

Мария Ежевская, корреспондент: «Сутки без горячей воды и тепла. Полуостров Эгершельд ждёт масштабное отключение. И конечно, такие работы зимой — вынужденная мера. После громкого обрушения на Станюковича энергетики здесь срочно смонтировали временную теплотрассу. И 28 февраля рабочие подключат новый трубопровод к действующей схеме».

Напомню, 14 февраля здесь, на месте строительства многоуровневой парковки у нового высотного дома, произошёл обвал подпорной стены и части дороги.

На месте обвала оказалась без опоры и провисла труба теплотрассы. Её порыв мог оставить без тепла более сотни домов. Именно этот участок и заменит новое звено.

Анастасия Базарнова, пресс-секретарь филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: «Основная сложность в том, что процесс требует отключения потребителей. Длина нового трубопровода - около 100 метров. По нему сейчас будет обеспечиваться теплоснабжение потребителей — это 104 жилых дома, три детсада, три школы и больница».

Именно после этих работ строители смогут приступить к восстановлению подпорной стены.

Уже заговорили и о причинах обрушения. Вызвать подвижность грунта могла как ошибка Иркутских проектировщиков, так и местных строителей, неверная геология, отдалённое землетрясение и даже протечки той самой трубы.

Владимир Смотриковский, директор ДальНИИС РААСН: «Подобные ситуации происходят и в стране, и в мире, и в США был недавно обвал дороги. Конечно, это требует расследования однозначно, но сейчас очень важно, нужно скорее ликвидировать последствия. Сейчас строители начали удерживать грунт».

Сейчас геологи с особой щепетильностью следят за устойчивостью грунта, выясняют, есть ли опасность для ближайших зданий. На домах установлены специальные маячки. Люди из соседнего общежития эвакуированы. И их не заселят назад, пока специалисты не подтвердят, что это безопасно.

Мария Ежевская, корреспондент: Отмечу, что все восстановительные работы идут за счет компании-застройщика, в том числе монтаж теплотрассы. Завершить работы по подключению трубопровода строители обещают к 8.00 часам 1 марта. Синоптики морозов не обещают, по прогнозу во Владивостоке будет до 4 градусов тепла.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]