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Какой приговор вынесут виновнице автоаварии, в которой погибла пара молодых людей, смотрите в программе "Вести: Приморье"

Какой приговор вынесут виновнице автоаварии, в которой погибла пара молодых людей, смотрите в программе

Сегодня, 28 февраля, во Владивостоке ожидается оглашение приговора по резонансному делу Нонны Лепёхиной, которая насмерть сбила молодую пару на пешеходном переходе во Владивостоке. Трагедия произошла в июле прошлого года.

Напомним, громкое дело рассматривает Фрунзенский районный суд. Обвиняемая свою вину признала. Статья уголовного дела предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

О том, какой приговор в итоге вынесут виновнице автоаварии, в которой погибла пара молодых людей, узнавайте сегодня, 28 февраля, в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия 1» в 15.40, 18.20 и 21.45.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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