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Два ракетных катера ТОФ сбрасывали фекальные воды в бухту Улисс во Владивостоке

Специалисты военной прокуратуры и Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства, допущенные в бригаде надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), расположенной в бухте Улисс во Владивостоке.

На сайте Тихоокеанского управления Росприроднадзора сообщается, что на двух ракетных катерах бригады были открыты клапаны сброса сточно-фекальных вод, в результате неочищенные и необеззараженные воды сбрасывались в акваторию бухты Улисс Японского моря (внутренние морские воды РФ).

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). Решение по привлечению к ответственности должностных лиц этих кораблей ТОФ будет принято военной прокуратурой Владивостокского гарнизона, отмечается в сообщении природоохранного ведомства.

Как сообщалось, летом 2016 года министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил Росприроднадзору усилить экологический контроль в акватории у берегов Владивостока. В частности, министр призвал обеспечить строгое соблюдение природоохранного законодательства при бункеровке судов и обращении с судовыми отходами, в том числе на военных кораблях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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