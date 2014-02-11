Два ракетных катера ТОФ сбрасывали фекальные воды в бухту Улисс во Владивостоке
Специалисты военной прокуратуры и Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства, допущенные в бригаде надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), расположенной в бухте Улисс во Владивостоке.
На сайте Тихоокеанского управления Росприроднадзора сообщается, что на двух ракетных катерах бригады были открыты клапаны сброса сточно-фекальных вод, в результате неочищенные и необеззараженные воды сбрасывались в акваторию бухты Улисс Японского моря (внутренние морские воды РФ).
Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). Решение по привлечению к ответственности должностных лиц этих кораблей ТОФ будет принято военной прокуратурой Владивостокского гарнизона, отмечается в сообщении природоохранного ведомства.
Как сообщалось, летом 2016 года министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил Росприроднадзору усилить экологический контроль в акватории у берегов Владивостока. В частности, министр призвал обеспечить строгое соблюдение природоохранного законодательства при бункеровке судов и обращении с судовыми отходами, в том числе на военных кораблях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.08.2016 Глава Минприроды поручил властям Приморского края очистить бухту во Владивостоке
-
30.04.2016 Во Владивостоке в марине бухты Улисс загорелись два катера
-
11.02.2014 Сергей Шойгу во Владивостоке проверит ход создания системы базирования кораблей-доков типа "Мистраль"
-
21.02.2016 Суд обязал Тихоокеанский флот реконструировать нефтебазу в бухте Золотой Рог
-
16.04.2014 В Приморье почтили память моряков погибшего "Муссона"
-
11.08.2015 Росприроднадзор во Владивостоке займется экологическими проблемами бухты Золотой Рог
Добавить комментарий