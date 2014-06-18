В Приморье вынесен приговор обвиняемому в наркопреступлении

В поселке Пограничный вынесен приговор ранее судимому 44-летнему местному жителю, обвиняемому в наркопреступлении.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пограничному району, в рамках расследования уголовного дела установлено: обвиняемый, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, изготовил из дикорастущей конопли наркотическое вещество и хранил при себе с целью личного употребления до момента его изъятия сотрудниками полиции.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд патрульно-постовой службы отдела МВД России по Пограничному району обратил внимание на мужчину, который находился на улице в состоянии опьянения. В ходе личного досмотра в кармане брюк мужчины обнаружен бумажный сверток с веществом, похожим на слипшийся табак.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли вещество и направили на исследование.

Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством-смесью табака с маслом каннабиса (гашишным маслом), массой, в пересчете на высушенное вещество - 1,234 граммов, что относится к значительному размеру.

Дознавателем отдела полиции было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью.

Суд назначил подсудимому 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]