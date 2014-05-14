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В Артёме возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины

В Артёме возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины

Фото: 168 часов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, по подозрению в совершении убийства задержан 51-летний знакомый потерпевшей. Он признался, что 23 февраля 2017 года в квартире дома на улице Ленина в городе Артеме во время распития спиртных напитков ударил женщину табуретом по голове и нанес несколько ударов руками по телу и убил её. После чего, злоумышленник вывез тело в безлюдное место.

В ходе проверки показаний на месте мужчина показал место, где спрятал тело. В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемый взят под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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